«Миргазиян» мәчете имам-хатыйбы Васил Шәйхразыевка яңа чыккан китапларын бүләк итте

Казанның «Миргазиян» мәчете имам-хатыйбы Габдрәүф Зәбиров Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисе Васил Шәйхразыевка яңа чыккан китапларын бүләк итте.
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