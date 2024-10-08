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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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«Миргазиян» мәчете имам-хатыйбы Васил Шәйхразыевка яңа чыккан китапларын бүләк итте

Казанның «Миргазиян» мәчете имам-хатыйбы Габдрәүф Зәбиров Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисе Васил Шәйхразыевка яңа чыккан китапларын бүләк итте.

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