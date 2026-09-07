Пороблемы оьбеспечения безопасности в Германии и ошибочный курс официального Берлина во внешней политике позволили победить на выборах оппозиционной партии "Альтернатива для Германии".
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