«Обожаю эту фамилию»: Бородина спровоцировала шумиху из-за связи с экс-супругом

Телеведущая Ксения Бородина до сих пор носит фамилию экс-супруга Курбана Омарова, сообщает 7Дней.ru. В социальных сетях знаменитость похвасталась дипломом, который получила на курсах повышения квалификации для психологов.
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