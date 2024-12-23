Эксперты объяснили, как добиться компенсации за полученную зимой травму

Если человек получил травму из-за несвоевременной уборки снега и наледи, ответственность за которую лежит на коммунальных службах, он должен направить претензию организации, отвечающей за содержание данной территории.
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