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Эксперты объяснили, как добиться компенсации за полученную зимой травму

Эксперты объяснили, как добиться компенсации за полученную зимой травму

Если человек получил травму из-за несвоевременной уборки снега и наледи, ответственность за которую лежит на коммунальных службах, он должен направить претензию организации, отвечающей за содержание данной территории.

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Комментарии
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Eduard
Это да,но и сами люди должны быть внимательные! Всюду щебенку не насыпать,да щебенку ногами люди сбивают легко!
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22 час.

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