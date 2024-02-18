Путин поблагодарил бойцов за освобождение Авдеевки: главное за сутки

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за освобождение Авдеевки, глава США Джо Байден предупредил о потере Киевом других городов, в нескольких регионах Украины прогремели взрывы.
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