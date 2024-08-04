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Товарищеские матчи. «Монако» Головина сыграет с «Дженоа», «Фиорентина» против «Монпелье»

Товарищеские матчи Монако Монако – Дженоа Италия Дата проведения 4 августа, 12:00, «тренировочный центр CMB» Онлайн матча   Борнмут Англия – Райо Вальекано Испания Дата проведения 4 августа, 17:00, «Дин Корт» Онлайн матча   Парма Италия – Аталанта Италия Дата проведения 4 августа, 19:00, «Эннио Тардини» Онлайн матча   Эспаньол Испания – Тулуза Франция Дата проведения 4 августа, 20:00 Онлайн матча   Фиорентина Италия – Монпелье Франция Дата проведения 4 августа, 20:00 Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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