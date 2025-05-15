Пашинян заявил о готовности Еревана вступить в Евросоюз, не выходя из ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность республики и далее углублять отношения с Евросоюзом на встрече с президентом Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях проходящего в Тиране 6-го саммита Европейского политического сообщества, 15 мая сказано в сообщении пресс-службы армянского правительства.
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