Облигации будут обращаться 3 года с купонным периодом 30 дней и ставкой 15% годовых.«Инсайт Лизинг» разместил облигации на 500 млн рублей Эмитент реализовал по открытой подписке 500 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.