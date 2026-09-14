Облигации будут обращаться 3 года с купонным периодом 30 дней и ставкой 15% годовых.«Инсайт Лизинг» разместил облигации на 500 млн рублей Эмитент реализовал по открытой подписке 500 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бизнес готов «ски...
- Бизнес готов «ски...
- СК Россия и Иран нач...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым