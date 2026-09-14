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«Инсайт Лизинг» разместил облигации на 500 млн рублей

«Инсайт Лизинг» разместил облигации на 500 млн рублей

Облигации будут обращаться 3 года с купонным периодом 30 дней и ставкой 15% годовых.«Инсайт Лизинг» разместил облигации на 500 млн рублей Эмитент реализовал по открытой подписке 500 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

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