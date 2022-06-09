Споры вокруг Суперкубка, «Реал» продлил Модрича, «Спартак» – Рассказова, оценки каскадов и секвенций в фигурке уравняли, Чили может получить путевку Эквадора на ЧМ и другие новости

Всем привет, друзья! Ловите главные новости в нашем традиционном дайджесте ☄️ 1. Настоящая битва развернулись вокруг места проведения Суперкубка России.
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