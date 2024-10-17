В Архангельске восстанавливают два заброшенных парка

В Архангельске начался процесс возрождения двух заброшенных парков в районах Цигломень и Бакарица.Эти зеленые зоны, пребывавшие в запустении более трех десятилетий, сейчас получают новую жизнь благодаря проекту "Комфортное Поморье" и активному участию местных жителей.