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В Архангельске восстанавливают два заброшенных парка

В Архангельске восстанавливают два заброшенных парка

В Архангельске начался процесс возрождения двух заброшенных парков в районах Цигломень и Бакарица.Эти зеленые зоны, пребывавшие в запустении более трех десятилетий, сейчас получают новую жизнь благодаря проекту "Комфортное Поморье" и активному участию местных жителей.

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