Поступления в российский бюджет от приватизации составили 50 млрд рублей, об этом в рамках Московского финансового форума заявил директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов.
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