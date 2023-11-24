Борьба за историческую брусчатку: активисты собрали 2 тысячи подписей в полумиллионном Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 24 ноября, ФедералПресс. Жители Калининграда с интересом наблюдают, чем закончится противостояние активистов, спасающих историческую брусчатку в бывшем Кенигсберге, и желанием властей благоустроить городскую территорию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии