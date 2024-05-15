Вся Украина должна перейти на военные рельсы – генерал Романенко

Вся Украина, ее экономика и общество должны быть переведены на тотальную милитаризацию. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».