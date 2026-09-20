ВС РФ поразили склад комплектующих и стартовых ускорителей для БПЛА под Киевом

В ночь на 20 сентября Вооруженные силы (ВС) России с помощью беспилотников нанесли удары по логистическим центрам, складам и портам Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мог износиловать:...
- Бывший муж вынес ...
- «Высадить Рубио»:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым