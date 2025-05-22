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Царьград

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Цены на нефть растут, Израиль угрожает ударом по Ирану, запасы в США увеличиваются

Цены на нефть растут, Израиль угрожает ударом по Ирану, запасы в США увеличиваются

Нефтяные котировки демонстрируют небольшой рост на фоне напряженности на Ближнем Востоке и увеличении запасов в США.

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