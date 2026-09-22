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Царьград

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Паслер оценил обновлённые поликлиники Каменска-Уральского

Паслер оценил обновлённые поликлиники Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском после капитального ремонта открылись взрослые поликлиники №2 и №3, работы в которых велись по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

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