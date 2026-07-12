Глава UFC Уайт сделал заявление по травме Макгрегора в бою с Холлоуэем

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор мог получить разрыв крестообразных связок коленного сустава во время поединка с Максом Холлоуэем на турнире промоушена под номером 329.
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