Выхода нет: Зеленский пойдет на переговоры с Россией

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Это пиндосы рассчитывают на переговоры и торг, нам "непотушенный костер нацизма" под боком не нужен, поэтому придётся долбить до последнего азовца и айдаровца. А потом капитуляция усронацизма... Скрипач не нужен, как говорили в фильме Кин-дза-дза.