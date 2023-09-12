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Выхода нет: Зеленский пойдет на переговоры с Россией

Выхода нет: Зеленский пойдет на переговоры с Россией

Владимир Зеленский будет вынужден пойти на переговоры с Россией. Таким мнением поделился бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в интервью, опубликованном на платформе YouTube.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Это пиндосы рассчитывают на переговоры и торг, нам &quot;непотушенный костер нацизма&quot; под боком не нужен, поэтому придётся долбить до последнего азовца и айдаровца. А потом капитуляция усронацизма... Скрипач не нужен, как говорили в фильме Кин-дза-дза.
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14 час.
НН
Надежда Никитина
Солидарна с вами.
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12 час.

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