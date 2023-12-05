Daily Mail: некачественный сон в течение одной ночи вреден для сердца

Доктор Андрей Зинчук, специалист по медицине сна из Йельского университета, совместно с британским психологом Скоттом Лайонсом рассказал Daily Mail, что некачественный сон в течение одной ночи повышает кровяное давление, создает нагрузку на сердце и снижает мозговую активность.
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