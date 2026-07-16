Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«И погибнуть не дадут за родину»: экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО

«И погибнуть не дадут за родину»: экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО

Экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО Коллаж "Блокнота" Бывший заместитель Шойгу так хотел отстоять свое «честное имя», что пожаловался в суд на военкомат, который оставил его просьбу без ответа.

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