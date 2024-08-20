К 15 сентября в Смоленске закончится подготовка к отопительному сезону

Ремонт тепловых сетей продолжается Одним из основных вопросов еженедельной планерки, которая прошла в понедельник, 19 августа, под председательством главы Смоленска Александра Новикова, стала подготовка к осенне-зимнему периоду.
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