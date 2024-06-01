Посольство Израиля подтвердило настрой на продолжение переговоров с ХАМАС Посольство Израиля в России подтвердило желание продолжить переговоры с ХАМАС, также Израиль рассчитывает на освобождение россиянина Александра Труфанова.
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