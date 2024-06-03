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Все как у людей. У российских котов появится собственный паспорт и «прописка»

Все как у людей. У российских котов появится собственный паспорт и «прописка»

У российских котов и собачек все будет как у людей, даже свой паспорт. А завести себе пушистого питомца теперь станет намного сложнее … Минприроды готовит новый законопроект, который поставит учет домашних животных совершенно на новый уровень.

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