Все как у людей. У российских котов появится собственный паспорт и «прописка»

У российских котов и собачек все будет как у людей, даже свой паспорт. А завести себе пушистого питомца теперь станет намного сложнее … Минприроды готовит новый законопроект, который поставит учет домашних животных совершенно на новый уровень.
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