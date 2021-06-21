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В МИД России ответили на протесты США по поводу маневров Военного флота РФ у берегов Америки

В МИД России ответили на протесты США по поводу маневров Военного флота РФ у берегов Америки

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала ответный комментарий на протесты, заявленные по дипломатической и военной линии Соединенными Штатами по поводу маневров Военного флота нашей страны у берегов США.

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Vladimir Lioubimcev
Маневры в международных водах? Ну и все... Разговор окончен. До тех пор, пока американцы не прекратят посылать свои военные корабли, с целью провокаций, в Черное море, наш флот будет баражировать у берегов США и повышать свое военное флотское умение. И ТОЧКА!
Альбина Колесникова
что в штаны наложили? вы нам не указ.
Александр Ягилев
Наверное мы могли бы проводить учения у своих берегов, но там уже проводит манёвры флот США. Мы как вежливые люди не стали, скандалить. Нашли для себя другую акваторию ... у не занятых берегов ;-)
алексей
Пусть укажут себе куда срать ходить
Геннадий Ушаков
Им маневры не нравятся возле их берегов, а мне даже очень

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