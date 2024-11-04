Октябрь показал увеличение числа активных нефтяных и газовых буровых установок Татьяна АрестоваАналитики Baker Hughes оценили ситуацию с добычей нефти и газа, представив отчет о числе функционирующих буровых установок.
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