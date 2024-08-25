Возможно мы разгадали тайну сырной пещеры в Миссури

Фото: fb.ru Мифы о государственном сыре кроются под поверхностью сырных пещер Миссури Представьте себе: сотни футов под поверхностью, переоборудованные известняковые шахты являются домом для тысяч и тысяч фунтов сыра.
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