Сотни фейков после ударов по Wildberries: кто запугивает россиян в информационной войне

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. После атак на склады Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области в российском информационном пространстве начала распространяться волна сообщений о якобы массовых жертвах, проблемах с эвакуацией сотрудников и отказе компании помогать пострадавшим.
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