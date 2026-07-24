Сотни фейков после ударов по Wildberries: кто запугивает россиян в информационной войне

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. После атак на склады Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области в российском информационном пространстве начала распространяться волна сообщений о якобы массовых жертвах, проблемах с эвакуацией сотрудников и отказе компании помогать пострадавшим.