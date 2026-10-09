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Несколько лет не отвечала на ухаживания Юры Борисова, а потом стала его главным союзником: история Анны Шевчук

Несколько лет не отвечала на ухаживания Юры Борисова, а потом стала его главным союзником: история Анны Шевчук

Когда Юра Борисов встретил Анну Шевчук, ему было шестнадцать, ей — восемнадцать. Он пытался добиться внимания девушки из Орска, но поначалу она не торопилась отвечать взаимностью.

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