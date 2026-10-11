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Зеленский провел переговоры с Бернемом, Макроном, Стуббом и Стере

Зеленский провел переговоры с Бернемом, Макроном, Стуббом и Стере

Узнав о снятии ограничений на поставки российского дизтоплива на мировой рынок, президент Украины Владимир Зеленский связался с партнерами из Европы.

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