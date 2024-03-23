Заноза
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Заноза

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Румыния требует продолжить грабеж России

Румыния требует продолжить грабеж России

Бухарест смог достичь успеха в грандиозной внешнеполитической задаче, поставленной всего лишь несколько месяцев назад, – привлечь внимание всего Евросоюза к так называемой проблеме румынского золота.

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Комментарии
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В
Владимир
Ага, бежим и падаем, неся этим цыганам, тонны золота и бриллиантов и еще ключи от хранилищ где деньги лежат!!!
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15 час.
ШКИПЕР
Румыны - это не нация, это диагноз ! Цыганьё охочи до чужого добра .
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15 час.
НК
Наталья Котельникова
А Англия вернёт нам сокровища Дома Романовых? А крымскую экспозиция золота скифов когда вернётся домой? А где наша Янтарная комната? А кто мне вернёт моего деда, погибшего в немецком плену? А кто вернёт 27 миллионов советских людей? Кто заплатит за слёзы детей той страшной войны? Кто и чём заплатит за белорусскую Хатынь? За заживо сожженных кто будет отвечать? Думаете, что мы забыли? Ошибаетесь
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3 час.

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