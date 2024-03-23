Румыния требует продолжить грабеж России

НК

Наталья Котельникова

А Англия вернёт нам сокровища Дома Романовых? А крымскую экспозиция золота скифов когда вернётся домой? А где наша Янтарная комната? А кто мне вернёт моего деда, погибшего в немецком плену? А кто вернёт 27 миллионов советских людей? Кто заплатит за слёзы детей той страшной войны? Кто и чём заплатит за белорусскую Хатынь? За заживо сожженных кто будет отвечать? Думаете, что мы забыли? Ошибаетесь