Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова

какая халяльная еда? пусть твари сало жрут! Не хотят сало - пусть голодные ходят! За выступление против наших Законов - высылка 10% диаспоры на родину! За неуважение и нарушение наших традиций всю семью на родину в кишлак! За малейшие нарушения наказание для этих "специалистов" выходцев из бывших азиатских республик должны быть самые жесткие. всех чиновников, которые их покрывают, лишать должностей с запретом занимать любые руководящие должности, и наказывать по уголовным статьям, равносильным терроризму, диверсии и измене Родины.

Lora Некрасова

Мусульманские радикалы приписывают нам то, что является их радикальным вымыслом. Мы вовсе не поклоняемся срубленному дереву. Елка для нас сказочный символ новогоднего веселья и украшение праздника. И не более того. Срубленные ёлки зимой на Рождество и берёзки летом на День Святаго Духа ставят даже у нас в храмах не для поклонения, а для украшения. Так что пусть азиатские диаспоры не навязывают нам свои извращённые представления о наших обычаях.