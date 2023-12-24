Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова

Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова

Avia.pro - Новости Проблемы начались с требований со стороны мигрантов из Средней Азии и Закавказья, которые находятся в ряде подмосковных школ.

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Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
какая халяльная еда?  пусть твари сало жрут! Не хотят сало - пусть голодные ходят! За выступление против наших Законов - высылка 10% диаспоры на родину! За неуважение и нарушение наших традиций всю семью на родину в кишлак! За малейшие нарушения наказание для этих &quot;специалистов&quot; выходцев из бывших азиатских республик должны быть самые жесткие.  всех чиновников, которые их покрывают, лишать должностей с запретом занимать любые руководящие должности, и наказывать по уголовным статьям, равносильным терроризму, диверсии и измене Родины.
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11 час.
ЕЧ
Евгений Черепанов
😬
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10 час.
Lora Некрасова
Мусульманские радикалы приписывают нам то, что является их радикальным вымыслом. Мы вовсе не поклоняемся срубленному дереву. Елка для нас сказочный символ новогоднего веселья и украшение праздника. И не более того. Срубленные ёлки зимой на Рождество и берёзки летом на День Святаго Духа ставят даже у нас в храмах не для поклонения, а для украшения. Так что пусть азиатские диаспоры не навязывают нам свои извращённые представления о наших обычаях.
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7 час.

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