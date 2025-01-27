"Ъ": в 2024 году продажи камер видеонаблюдения снизились в России на 15%

Объем закупок камер видеонаблюдения со стороны российских предпринимателей снизился в 2024 году до 3 млн устройств, что на 15% меньше относительно показателей года до этого, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследования МТС и агентства Onside.
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