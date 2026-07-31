В жару без кондиционеров: посёлок под Краснодаром остался без электричества из-за серьёзной аварии на сетях

В жару без кондиционеров: посёлок под Краснодаром остался без электричества из-за серьёзной аварии на сетяхВ посёлке Новознаменском, что расположен неподалёку от Краснодара, днём 31 июля случилось внештатное отключение электроэнергии.
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