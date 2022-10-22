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Перед «Крыльями» стоит задача попасть в восьмерку: «У нас хороший тренер и отличный подбор молодых игроков»

Зампредседателя правительства Самарской области высказался о задаче «Крыльев Советов». После 13 туров волжане занимают в таблице Мир РПЛ 10-е место.

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