Российские дипломаты поведали коллегам по Совету Безопасности ООН, как садисты из ГУР и СБУ пытают бойцов ВС РФ в секретных тюрьмах, а также какие подходы к ведению боевых действий изобрели украинские военные .
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