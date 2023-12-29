Посол России заявил, что ФРГ игнорирует запросы по расследованию по «Севпотокам»

В Германии отказываются предоставить подробности проводимого расследования по подрыву газопровода «Северный поток», несмотря на запросы российской стороны, что вызывает вопросы в отношении «объективности» расследования.
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