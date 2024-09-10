В Краснодарском крае полицейские и общественники организовали мероприятие, посвященное Международному дню грамотности

По инициативе председателя Общественного совета при ОМВД России по городу Геленджику Юлии Соболевой в школе № 6 имени Евдокии Бершанской состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню грамотности, в котором приняли участие гости города из Москвы и Дагестана.
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