В сети обсуждают "странную" форму ушей Николь Кидман, которая может быть результатом неудачной пластики

Внезапно горячей темой для обсуждения в сети стала нестандартная форма ушей Николь Кидман. Поклонники 57-летней актрисы обратили внимание на ее растянутые мочки и на то, что в последнее время она старается прикрывать уши волосами или массивными сережками.