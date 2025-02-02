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В сети обсуждают "странную" форму ушей Николь Кидман, которая может быть результатом неудачной пластики

В сети обсуждают "странную" форму ушей Николь Кидман, которая может быть результатом неудачной пластики

Внезапно горячей темой для обсуждения в сети стала нестандартная форма ушей Николь Кидман. Поклонники 57-летней актрисы обратили внимание на ее растянутые мочки и на то, что в последнее время она старается прикрывать уши волосами или массивными сережками.

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