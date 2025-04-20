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Финляндия на распутье: как разрыв с Россией обернулся экономическим и политическим кризисом

Финляндия на распутье: как разрыв с Россией обернулся экономическим и политическим кризисом Ирина ВальковаКогда-то Финляндия с гордостью занимала позиции в числе самых благополучных, мирных и счастливых стран мира.

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