Финляндия на распутье: как разрыв с Россией обернулся экономическим и политическим кризисом Ирина ВальковаКогда-то Финляндия с гордостью занимала позиции в числе самых благополучных, мирных и счастливых стран мира.
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