Захарова высказалась о попытках США сбить следствие в деле о «Крокусе»

Захарова: США не запутают следствие по делу о теракте в «Крокусе» словами об ИГ США не удастся запутать следствие в расследовании дела о теракте в «Крокус Сити Холле» словами о причастности Исламского государства (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к атаке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии