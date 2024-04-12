Захарова высказалась о попытках США сбить следствие в деле о «Крокусе»

Захарова: США не запутают следствие по делу о теракте в «Крокусе» словами об ИГ США не удастся запутать следствие в расследовании дела о теракте в «Крокус Сити Холле» словами о причастности Исламского государства (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к атаке.