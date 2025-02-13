Жители четырех расселяемых домов в районе Филевский Парк начали осмотр квартир в новостройке по программе реновации

Жители четырех расселяемых пятиэтажных домов, расположенных на улицах 3-й Филевской, Кастанаевской и Василисы Кожиной, начали осмотр своих будущих квартир в новостройке, построенной в рамках программы реновации.
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