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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о том, что Макдэвид не вышел получать «Конн Смайт»: «Он показал, что это приз Бобровского. Этот поступок сделал Коннора еще более значимой фигурой для НХЛ»

В финальной серии Кубка Стэнли прошлого сезона «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в семи матчах. После поражения в решающей игре (1:2), форвард «Ойлерс» Коннор Макдэвид должен был получить приз лучшему игроку плей-офф, но не вышел за ним, покинув лед.

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