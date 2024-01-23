В Петербурге студенты придумали новый способ бесконтактной зарядки БПЛА

Модуль позволяет заряжать аккумулятор прямо во время полёта. Студенты ГУАП и ПГУПС разработали способ бесконтактного заряда аккумуляторной батареи беспилотника с применением энергии электромагнитного поля.
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