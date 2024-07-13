Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат сбит в Белгородской области, сообщило Минобороны России. Наши военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку на российской территории.
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