"Особо боевой генерал" не хочет сидеть: Странности в деле Тимура Иванова

Наталия

"По какой-то причине свидетели в его процессе стали таинственным образом умирать...... Ключевые свидетели внезапно скончались ещё 8 июля" Если свидетелям по делу Иванова помогли уйти, то это очень грубо, топорно и нагло сработано, оба в один день, и у обоих вдруг сердце не выдержало. Странно это... Торопились очень?