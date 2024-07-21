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Спички - не игрушка

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"Особо боевой генерал" не хочет сидеть: Странности в деле Тимура Иванова

"Особо боевой генерал" не хочет сидеть: Странности в деле Тимура Иванова

MOD Russia/Globallookpress "Особо боевой генерал" Тимур Иванов не хочет сидеть. Он попросил освободить его из-под стражи, хотя в его деле о коррупции фигурируют нешуточные суммы.

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Комментарии
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Сергей Иванов
У этого недомужика Иванова понятие &quot;Совесть&quot; напрочь отсутствует! На пожизненное вора, как минимум! По-хорошему расстрелять бы!
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8 час.
Наталия
&quot;По какой-то причине свидетели в его процессе стали таинственным образом умирать...... Ключевые свидетели внезапно скончались ещё 8 июля&quot; Если свидетелям по делу Иванова помогли уйти, то это  очень грубо, топорно  и нагло сработано,  оба в один день, и у обоих вдруг сердце не выдержало. Странно это... Торопились очень?
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5 час.
Олег Пиманов
Статус участника боевых действий...разжаловать в рядовые и в штурмовые группы это существо.
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3 час.

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