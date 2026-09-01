РФ, Китай и Монголия в начале сентября проведут совместные пограничные учения

Пограничные войска Китая, России и Монголии в начале сентября проведут совместные учения. Об этом сообщили в министерстве обороны КНР.
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