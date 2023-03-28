"Ъ": международные санкции "выравняли" товарооборот России и Белоруссии

По итогам 2022 года торговый дисбаланс России и Белоруссии выравнялся в пользу Минска. За 12 месяцев Москва сократила объемы поставок в соседнюю страну в то время, как импорт в РФ, напротив, значительно увеличился, сообщает газета "Коммерсантъ".