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"Ъ": международные санкции "выравняли" товарооборот России и Белоруссии

"Ъ": международные санкции "выравняли" товарооборот России и Белоруссии

По итогам 2022 года торговый дисбаланс России и Белоруссии выравнялся в пользу Минска. За 12 месяцев Москва сократила объемы поставок в соседнюю страну в то время, как импорт в РФ, напротив, значительно увеличился, сообщает газета "Коммерсантъ".

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