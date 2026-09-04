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Настоящая история «Заклятия» была страшнее, чем фильм

Настоящая история «Заклятия» была страшнее, чем фильм

Фильм режиссера Джеймса Вана «Заклятие» стал одним из лучших фильмов ужасов 21-го века. Он потрясающе смотрится, он играет на худших страхах аудитории, и он основан на реальной истории.

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