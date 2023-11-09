В Москве задержали 36 человек, которые обманывали мужчин на «свиданиях»

Подобная схема мошенничества существует не один год, а злоумышленники делают ставку на то, что жертва в присутствии симпатичной девушки не будет скупиться и скандалить, отмечают экспертыСотрудники правоохранительных органов Москвы задержали организованную преступную группу из 36 человек, которая заманивала жертв в кафе под видом свидания.
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