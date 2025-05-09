Барнаул присоединился к "Бессмертному полку": герои ДНР среди нас

Жители Барнаула присоединились к шествию "Бессмертного полка", почтив память героев ДНР. Олег Медведев нёс фотографию друга Валерия Ткаченко, погибшего в Донбассе, и знамя с образом "Спаса Нерукотворного", рассказывая о совместной службе в Авдеевке.