Барнаул присоединился к "Бессмертному полку": герои ДНР среди нас

Жители Барнаула присоединились к шествию "Бессмертного полка", почтив память героев ДНР. Олег Медведев нёс фотографию друга Валерия Ткаченко, погибшего в Донбассе, и знамя с образом "Спаса Нерукотворного", рассказывая о совместной службе в Авдеевке.
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